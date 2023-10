Criança de 6 anos filma próprio estupro e suspeito do crime é ouvido e liberado pela Polícia

Conhecidos do suspeito viram as imagens nos stories do WhatsApp e acionaram a polícia Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Cenas do estupro de uma criança de seis anos foram publicadas na rede social do próprio abusador, no último dia 9 de outubro, na cidade de Amontada. O nome do homem, que foi ouvido pela Polícia e liberado, não será publicado para preservar a identidade da vítima, que é sobrinha da ex-esposa dele. O secretário de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Samuel Elânio, concedeu entrevista à rádio O POVO CBN e afirmou que ficou sabendo do caso na manhã desta quinta-feira, 19, dez dias após o fato. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Tivemos conhecimento na manhã de hoje e estamos determinando que o Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis da Polícia Civil procure dar uma atenção a esse caso. Não só nesses casos de abuso, mas em feminicídios, violência doméstica, a gente tem buscado dar uma resposta rápida. Muito em breve vamos conseguir dar uma resposta para esse caso e para tudo que aconteceu", afirmou o secretário.