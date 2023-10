Vara Criminal quer saber se pai está proibido de estar com o filho

Mais movimentações no caso do menino de seis anos, mantido aos cuidados do pai, mesmo ele sendo réu acusado de estupro da própria criança. Na manhã de ontem, a 12ª Vara Criminal de Fortaleza formalizou um pedido ao gabinete do desembargador Carlos Augusto Gomes Correia, do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), para que ele se manifeste "com urgência" nos autos. Quer saber do magistrado se uma decisão liminar sua para um recurso de agravo de instrumento, do último dia 9, que retirou o poder familiar da mãe sobre a criança, também teria mantido a validade da medida protetiva que restringe o acesso do pai ao menino, por conta do suposto abuso sexual.

A informação pode orientar sobre uma possível decisão de uma terceira pessoa, indicada no processo, passar a cuidar da criança. E na próxima quarta-feira, 25, o caso deve ser avaliado por um colegiado de quatro ou cinco desembargadores. Um agravo interno, recurso apresentado pela defesa da mãe, que questiona o poder monocrático da decisão do agravo de instrumento, deverá entrar na pauta da 1ª Câmara de Direito Privado do TJCE. O caso só não iria para a câmara cível se o desembargador revisse sua decisão anterior, mas a manteve e o recurso deve entrar na pauta pela urgência do caso.

Desde a decisão do agravo de instrumento, a 12ª Criminal não havia sido comunicada oficialmente se o pai, um coronel reformado da Polícia Militar do Ceará, poderia seguir com a tutela do menino. Os novos fatos ajudam a confirmar como o embate entre mãe e pai pela guarda do garoto, com várias ações distintas nos ambientes cível e criminal, têm tido uma sequência de decisões controversas e polêmicas no Judiciário cearense, inclusive com repercussão nacional.