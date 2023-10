Açude Banabuiú: liberação de água deve beneficiar 22 comunidades rurais cearenses

O Açude Arrojado Lisboa, conhecido como Açude Banabuiú, voltou a liberar água para a perenização do Rio. A liberação ocorreu a partir desta quinta-feira, 19, pela manhã. Desde 2021, o açude não estava em operação. De acordo com informações do Governo do Estado, 22 comunidades cearenses — divididas entre os municípios de Banabuiú, Jaguaretama, Morada Nova e Ibicuitinga — serão beneficiadas pelo abastecimento.

Presentes no evento estavam o secretário executivo dos Recursos Hídricos, Ramon Rodrigues, do deputado estadual D Assis Diniz, do superintendente da Sohidra, Paulo Ferreira e do prefeito de Jaguaretama, Glairton Cunha. Além do prefeito de Banabuiú, Edinho Nobre; do secretário dos Recursos Hídricos, Robério Monteiro; e do diretor-presidente da Cogerh, Yuri Castro.

Veja lista de comunidades beneficiadas:

Banabuiú

- Laranjeiras;

- Belo Horizonte;

- São Gonçalo;

- Penha;

- Ribeira;

- Exu;

- Caraúba-Jurema;

- Várzea da Esmera;

- Casinhas;

- Barra do Sitiá.

Jaguaretama



- Toco;

- Taperinha;

- Várzea do Meio;

- Várzea Grande.

Morada Nova