Biden visitará Israel na quarta-feira (Blinken)

O presidente americano, Joe Biden, fará uma visita em solidariedade a Israel na quarta-feira, depois dos ataques do grupo islamita palestino Hamas, anunciou o secretário de Estado americano, Antony Blinken.

"O presidente vai reafirmar a solidariedade dos Estados Unidos com Israel e nossos compromisso inabalável com sua segurança", disse Blinken na manhã de terça-feira (noite de segunda, 16, no Brasil), após uma longa conversa com o premiê israelense, Benjamin Netanyahu, em Tel Aviv.