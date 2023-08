Dia da Infância: veja como oferecer autonomia às crianças com segurança

A criança já tem capacidade para guardar os próprios brinquedos ao final da brincadeira, consegue comer sozinha, tirar e calçar o tênis sem cadarço e escolher o livro que gostaria que o pai ou a mãe lesse antes de ela dormir.

A partir dessa idade, a criança já tem autonomia para colocar a roupa suja no cesto. Ela também pode começar a organizar a mochila que leva para escola.

Aos 4 anos, a criança pode organizar a mochila para dormir fora de casa (Imagem: Franci Leoncio | Shutterstock)

4 anos

Já é possível deixar a criança ir ao banheiro sozinha, com alguma supervisão, e ela pode também organizar a mochila de roupas quando for dormir na casa de algum parente. Não se desespere se as primeiras mochilas estiverem bastante incompletas. Mostre o que faltou para ajudá-la a entender aquilo de que ela necessita quando dorme fora de casa.

5 anos

Seu filho ou filha já pode fazer a higiene pessoal quando vai ao banheiro. Pode também trocar de roupa e fazer o próprio prato no momento da refeição.

6 anos

Os animais de estimação são muito queridos pelas crianças desde pequenas, certo? A partir dessa idade, elas podem se responsabilizar por alimentar os pets da família. A arrumação do quarto em que dormem também pode ficar por conta delas.