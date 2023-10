Festa de Nossa Senhora de Fátima reúne fiéis e espera 80 mil devotos no encerramento

Celebrações tiveram início às 5 horas desta sexta-feira, 13, com missa na Igreja de Fátima. A partir da 18 horas, ocorre procissão que antecede a missa de encerramento dos festejos no Santuário

Durante a manhã, as celebrações tiveram início às 5 horas, com santa missa na Igreja de Fátima. Ao longo do dia, fiéis chegaram ao templo para acompanhar as demais cerimônias com objetivo de agradecer e fortalecer a fé com a santa.

Na programação, missas serão realizadas até o início da procissão da santa, que será realizada às 18 horas de hoje. O trajeto sairá da Igreja do Carmo, no Centro, até o templo de Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Fátima, onde acontece a missa de coração em seguida.

A festa de Nossa Senhora de Fátima reúne fiéis ao longo desta sexta-feira, 13 de outubro, no Santuário de Fátima, em Fortaleza , para celebrar a última aparição da santa aos três pastores, data importante para comunidade católica. A expectativa da igreja é reunir 80 mil devotos no encerramento dos festejos.

Os festejos celebram a última aparição de Nossa Senhora de Fátima que, de acordo com a comunidade católica, em 1917, teve seis aparições todo dia 13, de maio a outubro.

De acordo com padre Ivan de Souza, da paróquia do santuário de Nossa Senhora de Fátima, a festa busca entender a mensagem da santa diante da aparição na época.

“Nesse período, estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. A gente entende hoje a mensagem dela, que é de oração, penitência e que dizia “rezem, que a paz vai chegar”. Parece que ela está falando hoje isso para nós também para que essas guerras terminem”, comenta.

Ainda segundo Ivan, a grande presença dos fiéis representa a importância da festa. “13 de maio e 13 de outubro são dias especiais. Em maio, a gente tem 200 mil fiéis. Hoje, nós estamos esperando 80 mil devotos aqui e que vão chegar da procissão”, informa.

O pároco também comenta a expectativa da comunidade católica com a chegada do novo arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão. “As nossas perspectivas são as melhores possíveis. O nosso bispo Gregório é muito comunicativo, muito do povo e acessível”, destaca Ivan, que complementa que a igreja só tem a ganhar com chegada do novo gestor.

O recepcionista Tiago Ventura, 36, morador do bairro Parangaba, comenta que todo dia 13 vai ao santuário para agradecer as graças alcançadas por intercessão da santa. Ele comenta que acompanha as datas mensalmente desde 2019 após ter um pedido alcançado. “Vinha pedindo direto essa graça e, depois de um bom tempo, achei que essa graça não ia chegar, mas chegou”, disse.