Multidão de fiéis acompanha visita do Papa Francisco ao santuário de Fátima

O papa Francisco fez uma rápida visita neste sábado (5) ao santuário de Fátima, na região central de Portugal, onde foi recebido por quase 200.000 fiéis, antes de retornar a Lisboa para a vigília que precederá a missa final da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Depois de viajar em um helicóptero da Força Aérea portuguesa, Jorge Bergoglio, 86 anos, percorreu no "papamóvel" a esplanada que ao redor da pequena capela que marca o local onde, segundo a tradição católica, a Virgem Maria apareceu para três crianças em 1917.

Sorridente, o pontífice interrompeu sua comitiva em vários momentos para abençoar os bebês e crianças que eram levados até ele pelos fiéis.

Também acenou para milhares de pessoas que o aguardaram atrás das barreiras de segurança, antes da oração do Rosário com jovens enfermos, pessoas com deficiências e detentos.

"A Igreja não tem portas, para que todos possam entrar", afirmou o pontífice argentino durante um breve discurso pronunciado em espanhol, como quase todos desde que chegou a Portugal na quarta-feira.

"Esta é a casa materna, e uma mãe sempre tem o coração aberto para todos os seus filhos. Todos, todos, todos, sem exceção", insistiu, entre aplausos, reiterando uma mensagem que já havia divulgado em outros momentos da JMJ.