Sobrevivente do holocausto participará de palestra em Fortaleza

O palestrante George Legmann, de 77 anos, é um dos sete bebês que nasceram dentro do campo de concentração nazista de Dachau, no sul da Alemanha.

Na próxima terça-feira, 17, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) realizará a palestra “Relatos de um Sobrevivente do Holocausto: Memórias e Direitos Humanos”. No evento, o George Legmann, um dos sete bebês judeus que nasceram dentro do campo de concentração nazista de Dachau, no sul da Alemanha, compartilhará sua história e experiências.

A palestra acontecerá na Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), em Fortaleza, a partir das 8h30min, e é promovida pelo Departamento de Memória Institucional e Cultura da Secretaria de Comunicação, em parceria com a Sociedade Israelita do Ceará.

A ação é aberta ao público e faz parte da programação da Exposição Fotográfica "Do Holocausto a Libertação", disponível no Espaço Cultural do MPCE. A apresentação expõe as atrocidades do Holocausto, que matou cerca de seis milhões de judeus nos campos de extermínio na Segunda Guerra Mundial (1939-1945).