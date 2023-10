Feaac realiza evento gratuito com palestras e workshops sobre gestão e inovação

Com 4 dias de evento, a semana contará com palestras sobre diversos assuntos dentro da Gestão 4.0 Crédito: Divulgação/ FEAAC-UFC

Dos dias 16 a 19 de outubro, os alunos do curso de Administração da Universidade Federal do Ceará (UFC), realizam a Semana da Administração (Sead), evento que oferece aos alunos palestras, rodas de conversa e workshops em parceria com diversas empresas. Sendo aberto ao público e não se limitando apenas ao curso de Administração, o evento se realizará na Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade, Finanças e Secretariado (FEAAC) da UFC. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com a estudante e coordenadora de projetos do Centro Acadêmico de Administração, Clara Carvalho, a Sead deste ano conta com a participação de empresas como SAS, Pague Menos, Supermercado Pinheiro, Beach Park, Gomes de Matos, entre outras.

A estudante e presidente do Centro Acadêmico de Administração, Rosalia Sampaio, pontua que o evento além de conectar os alunos com o mercado e fazer com que eles tenham chance de ingresso no mercado. "Muitos alunos da instituição fazem monografias e pesquisas e queremos que esses alunos consigam, em nossas palestras, consigam temas e até mesmo insights que resultem em temas relevantes e que possam trazer conquistas tantos para os discentes como para a própria instituição", pontua. Ao O POVO, a professora Fabiana Nogueira, chefe do Departamento de Administração da UFC, explica que as vertentes para aprofundamento para o evento deste ano são comunicação, inovação, tecnologia e adaptação e que a expectativa é recepcionar entre 450 e 500 alunos ao longo dos dias de evento.

"Entendemos que o aprendizado não se dá apenas em sala de aula. A Sead tem como finalidade proporcionar aos estudantes de Administração (e de outros cursos) bem como a comunidade, a oportunidade de se atualizar, através de interação com profissionais da área, sejam gestores de empresas de destaque, com docentes e alunos. Teoria e prática em interação para um aprendizado consolidado e aplicado", comenta. Veja a programação do evento Segunda-feira, 16 de outubro

Das 18h30min às 20 horas - Abertura do evento

Das 20 às 21 horas- case de sucesso

Terça-feira, 17 de outubro

Das 8 às 9h30min - “O papel da consultoria estratégica em um mundo empresarial em constante transformação”, com Gomes de Matos

Das 10 às 11h30min - “Gestão de pessoas nas instituições de saúde: desafios e estratégias para alcançar a excelência na prestação de cuidados”, com Unimed Das 18h30min às 20 horas - Inovação em atendimento ao cliente: o papel das novas tecnologias, com Pague Menos

Das 20 às 21h30min - Matheus Albuquerque Quarta-feira, 18 de outubro

Das 8h30min às 9h50min - Estratégias e gestão de crise, com Açaínaticos

Das 10 às 11h30min- Inovação e governança corporativa na gestão pública com Inovação e governança corporativa na gestão pública

Das 18h30min às 20 horas - Comunicação estratégica com clientes: construindo relacionamentos duradouros, com Supermercado Pinheiro

Das 20 às 21h30min - “O futuro da educação e do sas: tendências tecnológicas a serem observadas” com a SAS Quinta-feira, 19 de outubro

Das 8 às 9h30min - Marketing 5.0: A revolução inevitável - como preparar sua empresa para o futuro , com o departamento de Administração

Das 10 às 11h30min - Beach Park Das 18h30min às 20 horas - Ceará Sporting Club

Das 20 às 21h30min - Momento de networking e encerramento