Dia das Crianças nos sinais: famílias pedem doações de brinquedos em Fortaleza

“O salário só dá para o essencial, pro brinquedo não sobra”, relata uma aposentada que levou filhos, netos e bisnetos para o cruzamento das avenidas Borges de Melo e Luciano Cavalcante. Para a família, já é comum sair do bairro Bom Jardim na data e procurar uma área movimentada em que as chances de alguém parar o carro e doar presentes para a criançada seja maior.

A mulher relata que recebe aposentadoria, mas a quantidade de pessoas em casa é muito grande e o dinheiro acaba ainda nos gastos com água, luz, gás e comida. Enquanto O POVO entrevistava a família, pessoas pararam um carro do outro lado da avenida e buzinaram. Todas as crianças foram com urgência até o veículo e aguardaram a janela abrir para descobrir o que iriam ganhar.

Em outro ponto da Capital, na rotatória das avenidas Aguanambi e Eduardo Girão, outro grupo se reuniu na expectativa de receber doações. “Minha filha perguntou o que vai ganhar, mas eu disse ‘não sei, a gente tem que ir pro sinal esperar’”, diz uma das mães que levou os filhos até o local.

Crianças e familiares em situação de vulnerabilidade social buscam alternativas para obter brinquedos e mantimentos nos Dia das Crianças, nos sinais de trânsito de Fortaleza. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Cerca de 15 pessoas, entre adultos e crianças, estavam em uma das alças da rotatória desde cedo. As crianças corriam, brincavam e mostravam felizes as bonecas, carrinhos, miniviolões e massas de modelar que ganharam. A mãe de uma delas contou que os brinquedos eram importantes mas, na verdade, as cestas básicas que ganharam eram o principal motivo de estarem ali.

“Eles não se importam se o brinquedo é velho, novo, usado, quebrado”, diz outra mãe que também esperava doações na rotatória. Moradora do bairro de Fátima, ela conta que o Dia das Crianças e o Natal são as únicas datas em que leva os filhos para o sinal.

O dinheiro do trabalho como zeladora não sobra para dar presentes. Ela relembra a própria infância, quando aos 7 anos ia com amigas, sem adultos, até o mesmo sinal esperar os presentes doados. “Hoje mudou muito. As mães sempre vêm junto”, relata.