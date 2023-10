Vídeo: funcionário e cliente de posto de combustível são roubados em Fortaleza

Crime aconteceu no Barroso, em Fortaleza, e foi filmado por câmeras de segurança

Crédito: Via WhatsApp O POVO

Funcionários e clientes que estavam em um posto de combustível localizado no bairro Barroso, em Fortaleza, foram surpreendidos por uma dupla de criminosos que anunciaram um roubo, nesta segunda-feira, 9, por volta das 5 horas.

O POVO teve acesso a imagens das câmeras de segurança. Na ocasião, um funcionário abastecia a motocicleta do cliente quando dois homens armados renderam os dois. Eles chegam correndo, roubam o dinheiro do posto e fogem na motocicleta da vítima.

Outros veículos estão no posto de combustível no momento do crime. Conforme o relato de moradores, essa não foi a primeira vez que o estabelecimento é alvo de assaltantes.