Homem é morto e adolescente de 15 anos é baleado em Fortaleza

Um homem de 38 anos foi morto a tiros em via pública do bairro Jacarecanga, em Fortaleza, na noite desse sábado, 7. Na ação, um jovem de 15 anos de idade também foi baleado e socorrido a uma unidade hospitalar.



Não há informações sobre a motivação do crime. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi até o local colher os indícios para as investigações, e o caso ficará a cargo da 4ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Não há suspeitos presos nessa ocorrência, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).