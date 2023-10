Câmeras de segurança flagram execução de costureiro em Fortaleza

Crédito: Reprodução/Vídeo via WhatsApp O POVO

Imagens de câmeras de segurança flagraram a execução a tiros de um homem no bairro Bonsucesso, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira, 9. Após o crime, um suspeito foi preso por agentes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE).



Conforme as imagens obtidas pelo O POVO, a vítima andava pela calçada quando foi surpreendida por um automóvel. O ocupante do carro atingiu Elder Flávio Mendes de Melo, de 45 anos, que tentou fugir, mas morreu no local.

Uma fonte policial relatou que o suspeito preso em flagrante foi identificado como Éricles da Silva Sousa, 28 anos. Ele tem antecedentes criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo.