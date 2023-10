Ceará apresenta redução de 5% no número de mortes violentas, em setembro

Os números de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) registrados no mês de setembro foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), nesta segunda-feira, 9, e apontam para uma redução de 5,1% das notificações no Estado . Fortaleza também apresentou redução nos registros no mesmo período, de 21,4%. Em outros pontos do Ceará, os números subiram, puxados por brigas entre facções, como é o caso de Caucaia .

A região tem sido prejudicada pelo avanço de uma facção, nascida na cidade, denominada Massa. A organização criminosa trava uma disputa com o Comando Vermelho (CV), para monopolizar os pontos de vendas de drogas. A facção local já predomina no Parque Potira, Araturi, Parque Leblon e está avançando contra o Residencial José Lino da Silveira, ainda dominado pela Guardiões do Estado (GDE).

Durante o mês de setembro, a cidade registrou ataques com múltiplas mortes, como um triplo homicídio, no dia 10 de setembro, durante uma festa rave, na localidade de Barra Nova; e uma chacina com quatro vítimas, no dia 18, no bairro Mestre Antônio.

Como O POVO tinha noticiado, desdobramentos deste mesmo conflito se agravaram no Grande Jangurussu, em Fortaleza. Segundo os registros da SSPDS, o número de CVLIs na área foi o mais alto deste ano, com 18 mortes. A AIS 3, que compreende os bairros do Grande Jangurussu, é a mais violenta da Capital, com 100 mortes violentas registradas no ano de 2023.

Um oficial da PM afirma que o aumento de execuções em pontos da Capital, em Caucaia e em algumas cidades do Interior são consequência da nova configuração que as facções ganharam no Estado, com o enfraquecimento da GDE e o surgimento da Massa.

"A Massa tem investido em alguns lugares que eram dominados pela GDE, por entender que a facção está fragilizada e está muito mais fácil expulsá-la de determinadas áreas. Os conflitos se intensificaram com o CV, que é um inimigo histórico da GDE, e também quer ocupar esses espaços deixados por ela. Tanto em Caucaia, quanto no Grande Jangurussu é a Massa que tem piorado o número de execuções", explicou o militar, que preferiu não se identificar.

