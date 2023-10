Tentativa de chacina no Jangurussu: mulher é morta e cinco pessoas ficam feridas

Caso ocorreu na madrugada deste domingo, 8, em Fortaleza, e está sendo investigado pela 3ª Delegacia do DHPP

Uma mulher morreu e outros cinco homens, com idades entre 20 e 39 anos, foram baleados em uma tentativa de chacina na madrugada deste domingo, 8, no bairro Jangurussu, em Fortaleza.

A mulher, que ainda não foi identificada formalmente, foi baleada enquanto estava em uma via pública. Ela foi levada a um hospital por populares e, no local, veio a óbito. As outras vítimas também foram socorridas e encaminhadas para unidades hospitalares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um dos feridos, de 39 anos, tinha passagens na polícia por porte ilegal de fogo, roubo, receptação e crime contra a administração pública.