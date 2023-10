Em meio a requalificações, Fortaleza realiza obras em 42 unidades de saúde

POSTO Flávio Marcílio, no Mucuripe, foi uma das unidades reformadas e já entregues pela Prefeitura Crédito: Samuel Setubal

Com o objetivo de requalificar as estruturas da rede de saúde da Capital, Fortaleza acumula 42 obras que acontecem de forma simultânea em postos de saúde, Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e hospitais. O investimento de R$ 130 milhões é executado desde abril e a Prefeitura promete conclusão do ciclo de intervenções em 2024. O pacote inclui a construção de 16 novos postos de saúde, requalificação total de 8 postos, reforma em 96 unidades, obras em 6 Unidades de Pronto Atendimeto (UPAS), 4 novos Centros de Apoio Psicossocial (Caps), implantação de 9 farmácias polo, além da contratação de novos profissionais de saúde e avanços na telemedicina. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em cinco meses de execução, oito postos de saúde, um Caps e três farmácias polo foram entregues. Também foram convocados 91 médicos para compor a atenção primária e 63 profissionais para a Rede de Atenção Psicossocial (Raps).