PM está entre as vítimas de ex-soldado preso por série de assaltos

À época, um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi aberto pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (CGD) para apurar o caso. Em julho de 2014, a instituição decidiu pela expulsão do soldado dos quadros da PM.

De acordo com os autos do processo, a arma foi subtraída durante uma troca de tiros, quando o outro militar foi ferido e a deixou cair. O ex-policial foi preso em flagrante, algumas horas após os crimes, em posse de vários objetos roubados das vítimas que fez naquela noite.

Uma das vítimas do ex-soldado da Polícia Militar do Ceará, Adriano Felipe dos Santos, preso na última quarta-feira, 4, pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco), é um outro militar da Corporação. Santos praticava uma série de assaltos , no Grande Bom Jardim, em janeiro de 2014, quando atacou o ex-colega de farda e roubou sua arma.

Na esfera jurídica, um processo contra ele estava em andamento na 10ª Vara Criminal de Fortaleza. No ano de 2019, o juízo decidiu pela condenação do ex-militar a nove anos de prisão, em regime fechado, por roubo qualificado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito.

Santos conseguiu na Justiça o direito de recorrer em liberdade da decisão. No entanto, no último dia 27 de setembro, um novo mandado de prisão definitiva, por sentença condenatória, foi expedido pela 10ª Vara. A determinação judicial foi cumprida por policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), no Centro de Fortaleza.

Colaboração entre forças



De acordo com informações da Polícia Federal (PF), a Ficco já prendeu 134 pessoas, neste ano de 2023. As ações policiais são resultado de colaboração interagências, com foco na inteligência de Segurança Pública.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco) é composta pela PF, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).