Usuários do Bicicletar em Fortaleza reclamam de falta de manutenção e dificuldades com o sistema

O Dia Nacional do Ciclista é comemorado neste sábado, 19. Em Fortaleza, cerca de 320 pessoas são cadastradas no Bicicletar. No entanto, usuários relatam problemas no uso do sistema de bicicletas compartilhadas. Correntes quebradas, pneus furados e problemas no sistema são algumas das reclamações. As falhas mencionadas vão na contramão das ações anunciadas pela Prefeitura, no início deste ano.

De acordo com a administração municipal, 220 estações do Bicicletar estão espalhadas pela capital cearense. O equipamento é tocado pela Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) com o apoio da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dados da Autarquia apontam salto de 516% na extensão de ciclovias desde 2012, quando havia 68 quilômetros de malha cicloviária. Ainda segundo a Prefeitura, foram realizadas 6.064.663 de viagens desde a implementação do equipamento.