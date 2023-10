Criminosos invadem padaria em Fortaleza e proprietário reage com pedaço de madeira

Dois criminosos ivadiram uma padaria no Conjunto Tamandaré, no Grande Jangurussu, em Fortaleza, na terça-feira, 3, e realizaram um roubo. O crime foi flagrado por câmeras de segurança do local. O proprietário do estabelecimento reagiu à ação com um pedaço de madeira.

As imagens mostram que os homens entraram na padaria por volta das 5h18min. Foram rendidos clientes e funcionários estavam no interior da padaria, incluindo idosos. Um dos homens permaneceu na entrada do comércio enquanto o outro ficou do lado de dentro do balcão em busca de dinheiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda de acordo com as imagens, uma das vítimas tenta jogar um aparelho celular e o criminoso vai até o local e se abaixa para pegá-lo. Ele então é surpreendido pelo proprietário da padaria, que reage com um pedaço de madeira. Há luta corporal. Os dois criminosos fogem levando apenas aparelho celular. É possível ouvir gritos durante a confusão. Algumas pessoas ficaram paralisadas diante da ação e outras tentaram correr para alcançar os criminosos.