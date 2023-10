Incêndio em quartel da polícia no Egito deixa 45 feridos

As autoridades abriram uma investigação para determinar a causa do incêndio.

O incêndio começou antes do amanhecer na sede da Direção de Segurança e foi controlado após algumas horas pelos bombeiros.

Ao menos 45 pessoas ficaram feridas em um grande incêndio nesta segunda-feira (2) no principal quartel da polícia na cidade egípcia de Ismailia, no Canal de Suez, informou o ministério da Saúde.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram grandes chamas em vários andares do edifício, que tem a presença contínua de policiais, e pessoas presas pedindo ajuda aos gritos pelas janelas.

As autoridades, que não registraram nenhuma morte, não comunicaram quantas pessoas estavam no edifício quando foi declarado o incêndio.

O ministro do Interior, Mahmoud Tawfik, ordenou uma investigação para estabelecer as causas e uma inspeção das normas de segurança no edifício.

Os incêndios, muitas vezes provocados por curtos-circuitos, são relativamente frequentes no país mais populoso do mundo árabe (105 milhões de habitantes), com infraestruturas antigas e mal conservadas.

Em agosto de 2022, um incêndio matou 41 fiéis em uma igreja localizada em um beco de um bairro operário do Cairo, o que gerou uma grande polêmica sobre as infraestruturas e o tempo de resposta dos bombeiros.

Em março de 2021, ao menos 20 pessoas morreram no incêndio em uma fábrica têxtil no subúrbio do Cairo.