Policiais militares salvam família que estava presa em casa durante incêndio

Duas mulheres e uma criança de uma mesma família foram salvas em Juazeiro do Norte

Três pessoas de uma mesma família foram salvas em Juazeiro do Norte, no Ceará, por uma composição da Polícia Militar do Ceará. O caso foi registrado na segunda-feira, 2.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes de segurança foram informados sobre um incêndio e que uma família estava presa na casa. Os militares foram ao local e os moradores estavam aos gritos pedindo socorro, pois não conseguiam sair. Enquanto isso, moradores tentavam debelar as chamas.

Os policiais derrubaram a porta e entraram na residência. A família foi resgatada, sendo duas mulheres e uma criança, conforme a PMCE.