Corpo de Bombeiros realiza treinamento de mergulho em Caucaia

18:11 | Out. 28, 2022

Um treinamento com todo o efetivo da Companhia de Mergulho de Resgate, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), foi realizado na quarta-feira, 26, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A ação contemplou a realização de buscas em padrão circular e semicircular para a localização de vítimas e objetos submersos.

O exercício envolveu encontrar um motor de popa perdido. Para tanto, os profissionais precisaram realizar um mergulho de 12 metros com baixa visibilidade, calcular o peso do objeto e levá-lo de volta à superfície, utilizando o Levantador de Peso Submerso. A ferramenta é um tipo de bolsa própria para esse tipo de atividade.



