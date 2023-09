Corpo é encontrado sem cabeça e sem as mãos em bairro de Fortaleza

A SSPDS informou que as equipes da Polícia Militar e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas na manhã da quinta-feira, 28., para ocorrência de achado de cadáver no bairro Dom Lustosa, em Fortaleza.

A vítima estava em meio a papelões e lixo. Um morador que estava a caminho do trabalho se deparou com a cena e fez uma filmagem mostrando o corpo.

O corpo de um homem foi encontrado sem a cabeça e sem as mãos, na rua Belém, na altura do bairro Henrique Jorge, em Fortaleza , na manhã desta quinta-feira, 28.

Conforme a SSPDS, o corpo do sexo masculino, ainda não identificado, foi localizado. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local.

"Somente após laudo será possível identificar a causa da morte. O caso ficará a cargo da 6º Delegacia do DHPP", informou.

Em 2021, O POVO divulgou uma reportagem relembrando casos de esquartejamentos no Ceará e a relação desses casos com a simbologia das organizações criminosas.

