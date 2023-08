AMC usa câmeras dentro de viatura para monitorar tráfego e uso da Zona Azul; veja vídeo

Um vídeo publicado nas redes sociais registrou uma viatura da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC) com câmeras instaladas no interior do veículo.

O caso foi registrado por um condutor na última sexta-feira, 4, na avenida Monsenhor Tabosa, na Praia de Iracema, e gerou dúvidas sobre o uso dos equipamentos. Órgão disse, em nota, que tecnologia é para monitorar o tráfego e o uso da Zona Azul.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas imagens, é possível verificar que há duas câmeras instaladas na parte do banco traseiro do veículo, ambas direcionadas para as janelas das portas traseiras do carro.

“Olha as câmeras do banco de trás do carro. Como é que pode, rapaz? Escondidas! No fume, que não pode, e não tem giroflex”, contesta o motorista de aplicativo Lucas Pinheiro, 29, responsável pelo vídeo.

O motorista também chegou a questionar sobre o homem que conduzia o veículo do órgão de fiscalização de Fortaleza, visto que ele não estava identificado como um agente do órgão.

No vídeo, o homem que conduzia o carro estava sem o traje da Autarquia Municipal de Trânsito. “O motorista da viatura com roupa normal”, disse o motorista.