Vídeo mostra grupo invadindo casa antes de execução em bairro de Fortaleza

Filmagens registradas no dia 21 deste mês mostram uma execução com participação de pelo menos seis homens, no Grande Bom Jardim, em Fortaleza. Um segundo vídeo de câmeras de segurança, obtido pelo O POVO, mostra ainda outro momento dos executores, desta vez invadindo e retirando a vítima de dentro de casa.

Nas imagens, os homens aparecem em dois veículos, chegam à casa da vítima, do lado de fora, por volta das 5h14min. Os criminosos estão encapuzados, com coletes e com armas. Alguns usam identificações parecidas com a de Forças da Segurança.

Eles utilizam uma escada para subir em uma residência enquanto os outros permanecem nas esquinas e perto dos carros, dando apoio. Os homens usam coletes e se utilizam de uma escada para invadir a casa.