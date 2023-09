Homem atira em meio à briga na saída de boate na Aldeota, em Fortaleza

Uma das gravações também mostrou um homem de camisa branca sendo agredido pelo grupo que estava armado no estacionamento da boate.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), disparos de arma de fogo foram registrados perto do estabelecimento e a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias da ocorrência.

Agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionados e realizaram diligências na região. Não há mais detalhes sobre possíveis vítimas e o caso está a cargo do 2º Distrito Policial (DP).

A população pode contribuir com as investigações repassando informações para o número 181 ou para (85) 3101-0181, número de WhatsApp para envio de denúncias por mensagem, áudio, vídeo e fotografia.