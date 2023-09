Incêndio atinge apartamento de condomínio residencial no bairro Cocó

Não houve vítimas e as chamas foram contidas pelos bombeiros. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio

Um apartamento, do quarto andar, pegou fogo durante a manhã deste sábado, 23, no bairro Cocó. As chamas começaram por volta das 7h54min e foram contidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), que foi ao local. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio.

Em relação às vítimas, os bombeiros prestam atendimento a uma idosa residente no 11° andar, com dificuldade de locomoção, que ficou nervosa com a movimentação decorrente da ocorrência.

Foram enviadas seis viaturas ao local, dentre elas, de combate a incêndio, salvamento, atendimento pré-hospitalar e auto-escada mecânica