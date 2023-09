Quinto acusado da Chacina do Lagamar é preso no São João do Tauape

O quinto suspeito de envolvimento na Chacina do Lagamar, que deixou quatro pessoas mortas, em fevereiro de 2022, foi preso na última sexta-feira, 22, no bairro São João do Tauape, em Fortaleza. Conforme o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Italo Hugo da Silva Cury, 'Itinho', foi identificado como o último participante do crime que ainda não havia sido capturado.

Havia um mandado judicial contra 'Itinho' por causa da chacina, expedido pela 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza. O acusado tem antecedentes criminais por homicídio qualificado e por integrar organização criminosa.