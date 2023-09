Homem é preso suspeito de matar o próprio irmão em Caucaia

Ele foi capturado por uma equipe da Polícia Civil do Ceará no bairro Centro na manhã desta sexta-feira, 23

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante suspeito do crime de homicídio contra o próprio irmão em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ele foi capturado por uma equipe da Polícia Civil do Ceará no bairro Centro na manhã desta sexta-feira, 23.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as primeiras informações dão conta de que a vítima era um homem de 41 anos, com lesões ocasionadas por um objeto perfurocortante. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O suspeito, identificado como Marcos Aurélio Conceição Dos Santos, de 43 anos, foi localizado após buscas. Ele tem ficha criminal por homicídio, roubo, porte ilegal de arma de fogo e contravenção penal.