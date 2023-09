Mulher é jogada ao chão após reagir a roubo no Cocó, em Fortaleza

Crédito: Reprodução/Vídeo via WhatsApp O POVO

Uma mulher caminhava na Praça Martins Dourado, no bairro Cocó, em Fortaleza, quando foi atacada por um assaltante. O caso foi registrado às 7h58min, na praça Martins Dourado. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima reage e é jogada ao chão.

No vídeo do circuito de segurança, a vítima aparece com um aparelho celular nas mãos. O homem surge por trás dela e subtrai o aparelho. Um homem que transitava em uma bicicleta se afasta, assustado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um outro homem que passava pelo local tenta correr atras do assaltante, mas ele sobe em uma motocicleta e foge. A mulher ainda tenta impedí-lo de fugir jogando a bolsa do criminoso, mas ele se evade.