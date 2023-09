Universitária é vítima de lesão corporal em Maranguape

Uma jovem de 19 anos foi vítima de agressão por parte de três mulheres no bairro Parque Santa Fé, em Maranguape, na Região Metropolitana Fortaleza. O caso foi nessa quarta-feria, 20, no momento em que a vítima se deslocava para a faculdade de bicicleta.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Policia Civil do Ceará apura as circunstâncias do caso de lesão corporal. Para a ocorrência, foram acionados agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) que reuniram informações que vão guiar as apurações policiais.

"Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia Metropolitana de Maracanaú e transferido para a Delegacia Metropolitana de Maranguape, unidade da PC-CE responsável pelas investigações. Imagens de câmeras de segurança subsidiam a apuração policial", finaliza a nota.