Preso tenta fugir de leito e causa alvoroço em hospital de Fortaleza

Homem conseguiu se desvencilhar das algemas e chegou a escapar do quarto onde estava internado, mas foi capturado cerca de cinco minutos depois

Um preso que está internado sob custódia no Hospital de Messejana causou um alvoroço nos corredores da unidade após conseguir escapar do quarto por alguns minutos, na noite dessa segunda-feira, 18. Conforme Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), o paciente "foi contido" depois do tento.

O POVO apurou que o homem conseguiu se desvencilhar das algemas que o prendiam ao leito e escapou do quarto onde estava. O presidiário teria aproveitado um momento de distração dos dois policiais penais que faziam a sua escolta para tentar empreender a fuga.

Oficiais e seguranças do hospital conseguiram encontrar o preso logo em seguida, ainda dentro da unidade. Contudo, a tentativa de evasão teria causado um "alvoroço" entre profissionais de saúde, pacientes e acompanhantes que estavam no local e que presenciaram ação.