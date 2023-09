Mães de vítimas aguardam resultado do terceiro julgamento da Chacina do Curió

As “Mães do Curió” estão concentradas em frente ao portão do Fórum Clóvis Beviláqua, no fim da tarde deste sábado, 16, enquanto aguardam o fim da votação secreta do terceiro julgamento da Chacina do Curió. O corpo de júri decide, há mais de sete horas, pela culpabilidade ou absolvição de oito policiais militares.

Edna Carla Souza, mãe do Alef — morto na Chacina do Curió — acredita que o resultado deste julgamento será positivo. “Vamos conseguir sim, porque não podemos continuar pagando as balas que matam nossos filhos. Nossa luta é justa, por igualdade aos jovens da periferia”.

“O amor de mãe é um amor sem limites. Transpassa qualquer limite nessa vida. A dor que sai de dentro do nosso útero é a mesma de quando nós enterramos nossos filhos, foi rasgado nosso útero. Só que esse útero nunca foi fechado, só irá fechar no dia que tivermos Justiça", ressalta.