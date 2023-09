PM é ferido após criminosos cercarem ônibus em Fortaleza

Houve troca de tiros, e o policial se feriu nos olhos, conforme O POVO apurou. Caso foi registrado no bairro Mondubim

Um policial militar saiu ferido durante uma ação de criminosos contra um ônibus que fazia a linha Conjunto Esperança/Parangaba, em Fortaleza, nesta quinta-feira, 14.

O cabo da PM estava a caminho do trabalho quando seis homens em três motocicletas cercaram o ônibus, nas proximidades da Areninha do Parque Santo Antônio, no bairro Mondubim.

Houve troca de tiros, e o policial se feriu nos olhos. Uma viatura foi acionada e encaminhou o policial militar a uma unidade de saúde.