Funcionário de escola é preso suspeito de articular saidinha bancária para subtrair R$ 100 mil de diretora

Um homem identificado como Natanael Freitas da Silva, de 21 anos, funcionário de uma escola, foi preso suspeito de articular um crime de saidinha bancária contra uma diretora da instituição de ensino. O caso aconteceu no último dia 6 de setembro, no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza. A mulher havia sacado R$ 100 mil.



Além do funcionário, outras duas pessoas são apontadas por envolvimento direto no roubo. São eles: José Luciano de Oliveira Júnior, de 23 anos, com antecedentes por crime contra paz pública, e Paulo Roberto da Silva Fernandes, de 31 anos, conhecido como "Kim". As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Dinheiro e dez munições foram apreendidos. Em imagens de circuito interno de segurança, é possível ver a vítima caída ao solo durante a ação.