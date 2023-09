Com presença de Evandro Leitão, novo posto do Detran é inaugurado em Fortaleza

Um novo posto de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) foi inaugurado nesta quarta-feira, 13, no Shopping RioMar Kennedy, em Fortaleza. A unidade, que começará a funcionar a partir das 8 horas desta quinta-feira, 14, se tornará a décima a operar na capital cearense. Participaram da abertura o governador em exercício do Ceará, deputado Evandro Leitão (PDT), o superintendente do Detran, Michel Mourão e membros do Poder Legislativo.

Na unidade, serão oferecidos serviços para regularização de veículos e de condutores — ou seja, primeiro emplacamento, transferência veicular, renovação e 2ª via de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e exames teóricos de Legislação de Trânsito poderão ser realizados. A estimativa do Detran é que cerca de 350 atendimentos possam ser executados no posto do RioMar Kennedy cotidianamente.

Em discurso proferido durante a inauguração, Evandro sublinhou que a abertura de uma nova unidade de assistência trará mais conforto para as pessoas que precisam dos serviços do Detran — apontando para a extensão geográfica da Capital, ele disse ser preciso descentralizar os trabalhos oferecidos pelo órgão.