Ativistas denunciam crime ambiental em área verde no bairro Luciano Cavalcante

Ativistas ambientais denunciaram na manhã desta quarta-feira, 13, crime ambiental em uma obra da construção civil, localizada em uma Área de Preservação Permanente (APP) e Zona de Proteção Ambiental (ZPA), no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. A construção trata-se de um home center que, atualmente, realiza obras de infraestrutura na região, que possui cerca de 103 mil metros quadrados.

Na manhã de hoje, o Batalhão de Policiamento de Meio Ambiente (BPMA), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), e a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) foram acionadas pelo ativistas para apurar as regulamentações ambientais e investigar as atividades da construção do empreendimento na região.

De acordo com o ativista e cientista ambiental Daniel de Paula, que esteve na região nesta manhã, foi constatado que as operações no local estavam intervindo em uma zona de proteção ambiental, local onde é proibido qualquer tipo de intervenção. “Estava tendo intervenção na APP com maquinário pesado. Um grande desmatamento com intervenção direta na APP e ZPA. Não é permitido qualquer tipo de obra e construção nessa área”, disse.