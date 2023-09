Homem de 19 anos é preso após manter mulher refém em Massapê

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante suspeito de manter uma mulher refém, na última quarta-feira, 6, em Massapê, a 259,4 km de Fortaleza.

O homem teria ferido a faca outra pessoa e, para impedir um possível linchamento, ele manteve a mulher como refém. Os policiais militares foram acionados ao local, uma residência, após a população denunciar que a vítima estaria sendo ameaçada com arma de fogo.

No local, as negociações foram iniciadas e o homem se entregou jogando a faca no chão. Cleber Sousa Damasceno, de 19 anos, foi detido em flagrante. Eçe já respondia na Justiça por tráfico de drogas.