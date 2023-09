Professor de colégio estadual denuncia homofobia enquanto lecionava

Após o professor indagar o porquê de os estudantes proferirem xingamentos o tempo inteiro com apelidos de cunho homofóbico , um aluno disse para toda a turma do 2° ano do ensino médio que ser gay era ruim. Para isso, teria argumentado usando versos da Bíblia.

Lúcio Flávio Gondim , 30, colunista do Vida & Arte do O POVO , denuncia ter sido vítima de homofobia enquanto dava aula na Escola Integrada 2 de Maio, localizada no Bairro Passaré, em Fortaleza, na última terça-feira, 29 de agosto. O docente leciona Português e Redação na unidade de ensino da rede estadual de educação.

O estudante, no entanto, seguiu com a fala, conforme o professor. Lúcio solicitou que ele saísse da sala e, após o ocorrido, continuou lecionando nos dias seguintes.

Também estão sendo realizados momentos de escuta e diálogo com os estudantes e os profissionais , conforme a Seduc. Além disso, a pasta diz estar realizando rodas de conversas, palestras e apresentações sobre a temática, com a participação do grêmio estudantil, para a comunidade escolar.

O Sindicato dos Servidores Públicos Lotados nas Secretarias de Educação e de Cultura do Estado do Ceará e nas Secretarias ou Departamentos de Educação (APEOC) prestou, por meio de nota, solidariedade ao professor.

“A ação tem o intuito de promover uma educação comprometida com a erradicação de todas as formas de discriminação e a promoção dos princípios de respeito aos direitos humanos e à diversidade”, diz a nota enviada ao O POVO .

“Vale ressaltar que se faz necessário pôr em prática os direitos LGBT+, amparados por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que equiparou o crime de homofobia ao de injúria racial. O Sindicato APEOC e toda a sua diretoria repudiam veementemente qualquer tipo de preconceito, seja por raça, orientação sexual ou gênero, e ficam à disposição do docente. HOMOFOBIA NÃO!”, diz um trecho.

Investigações seguem em andamento

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou apurar as circunstâncias do crime configurado como preconceito de raça ou de cor, por conduta homofóbica, registrado por meio de B.O.

O caso está a cargo do 16° Distrito Policial (DP), que realiza oitivas e diligências, com foco em apurar os detalhes do fato. (Colaborou Gabriela Almeida)



Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

16º Distrito Policial (16º DP): (85) 3101 2952