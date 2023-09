Operação recolherá materiais volumosos das ruas de Fortaleza; veja bairros

A iniciativa, que atua desde março deste ano, faz parte do pacote de ações da gestão municipal para o gerenciamento do lixo produzido na Cidade. O objetivo, conforme a SCSP, é eliminar os pontos de descarte irregular de lixo espalhados pela Capital e conscientizar a população sobre a importância do descarte correto dos resíduos e materiais.

A operação Tira-Treco vai recolher materiais volumosos das ruas dos bairros das regionais 1 e 12 de Fortaleza , na próxima sexta-feira, 8, e no sábado, 9. A ação da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) vai atender moradores que precisam descartar materiais, como móveis e eletrodomésticos velhos, restos de madeira, ferragens e pneus .

Na sexta-feira, 8, a rota do caminhão deve cobrir os bairros da Regional 1. São eles: Vila Velha, Barra do Ceará, Cristo Redentor, Pirambu, Carlito Pamplona, Jacarecanga, Jardim Iracema, Álvaro Weyne e Floresta. No sábado, 9, serão os bairros da Regional 12: Centro, Praia de Iracema, Aldeota e Meireles.

Confira lista das ruas por onde o caminhão Tira-Treco irá circular

Sexta, 8 de setembro

Av. Presidente Castelo Branco, 2031 - Jacarecanga

Rua Senador Robert Kennedy, 14 - Barra do Ceará

Av. N, 180 - Vila Velha

Av. G, 313 - Vila Velha

Av. Ambientalista Ary Thiers, 310 - Vila Velha

Rua Conselheiro Lafayette, 100 - Floresta

Rua Rio Tocantins, 964 - Floresta

Av. Cel. Carvalho, 2315 - Barra do Ceará

Av. Demétrio de Menezes, 233 - Barra do Ceará

Av. Mozart Pinheiro de Lucena - Vila Velha

Sábado, 9 de setembro

Rua Meton de Alencar - Centro

Rua Solon Pinheiro - Centro

Av. Duque de Caxias - Centro

Rua Bárbara de Alencar - Aldeota

Av. Dom Manuel - Centro

Rua Carlos Vasconcelos - Meireles

Rua Tenente Benévolo - Centro

Rua Tigipió - Praia de Iracema

Avenida Pessoa Anta - Praia de Iracema

20 toneladas de materiais recolhidos em Fortaleza

De acordo com a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), mais de 20 toneladas de materiais já foram recolhidos, entre março e maio. Foram retirados das ruas da Capital sofás, colchões, poltronas e outros móveis velhos, pneus, restos de madeiras, ferragens em geral, geladeiras e televisores quebrados.