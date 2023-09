Parque Rachel de Queiroz terá evento sobre gerenciamento de lixo neste sábado, 2

Requalificação de ponto de lixo, oficinas educativas e distribuição de mudas de plantas serão algumas das atividades promovidas pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) durante evento de apresentação de equipamentos ligados à política de gerenciamento de resíduos sólidos. O encontro ocorrerá na manhã deste sábado, 2, no Parque Rachel de Queiroz.

O objetivo da ação, que conta com a parceria da Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) e da Regional 3, é aproximar a população dos serviços voltados ao gerenciamento do lixo gerado na cidade, oferecendo informação, demonstração do uso de lixeiras subterrâneas e dos triciclos elétricos, que fazem parte do projeto Re-Ciclo, para a conscientização sobre a coleta seletiva e o descarte correto do lixo.

Conforme a Prefeitura, essa é mais uma das atividades focadas na zeladoria da cidade previstas pelo Programa Mais Fortaleza, oficialmente lançado na última segunda-feira, 28. A iniciativa prevê a instalação de novos equipamentos, como Ecopontos, lixeiras subterrâneas e ilhas ecológicas; expansão do Re-Ciclo; criação da primeira Câmara de Economia Circular do país; um Observatório de Resíduos Sólidos, além de ações de educação ambiental e outros projetos.