Suspeito de importunar sexualmente adolescentes na Beira-Mar é preso

Vítimas filmaram atos libidinosos no espigão da Rui Barbosa. O homem foi detido por policiais militares

Os agentes de segurança estavam no local, por volta das 21 horas, quando receberam a denúncia de que um homem se masturbava no espigão na presença dos adolescentes.

Um homem suspeito de importunação sexual contra adolescentes , no espigão da Rui Barbosa , na Praia de Iracema, foi preso por policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur). O caso foi registrado na noite desse domingo, 3, em Fortaleza.

Os militares foram ao local e realizaram a prisão do suspeito em flagrante, que foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi feito o procedimento por crime de importunação sexual.

O homem identificado como Carlos Sandro da Costa Silva, de 51 anos, foi autuado em flagrante. Os responsáveis pelos adolescentes, uma menina e um garoto, compareceram à delegacia.

No momento do crime, as vítimas filmaram o homem realizando os atos libidinosos e entregaram o material à Polícia como prova, conforme O POVO apurou.