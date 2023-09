Integrante de grupo criminoso no RS é preso em shopping de Fortaleza

Um homem de 37 anos foi preso em decorrência de troca de informações entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e do Rio Grande do Sul (PCRS). Ele é suspeito de integrar um grupo criminoso responsável pela comercialização de drogas e que opera na Região Metropolitana de Porto Alegre. A captura foi realizada em um shopping de Fortaleza, na última quinta-feira, 31.



Investigações e diligências foram iniciadas assim que integrantes da Delegacia de Narcóticos (Denarc), vinculada a PC-CE, se asseguraram da presença do suspeito em solo cearense — ele residia no estado há cerca de um mês. Trocas de informações foram realizadas com a PCRS a fim de se localizar o integrante do grupo criminoso — que era alvo de um mandado de prisão definitiva pelos crimes de estelionato, roubo, falsidade de documento público e resistência. O Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE) atuou dando suporte para a ação.

A polícia gaúcha aponta que o suspeito é responsável por adquirir e gerir bens pertencentes ao seu grupo, como imóveis e veículos de luxo.