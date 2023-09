Operação da Polícia Civil do Ceará cumpre 44 mandados de prisão

Crédito: Reprodução / Polícia Civil do Estado do Ceará

A "Operação Profilaxia" foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na manhã desta terça-feira, 5, resultando no cumprimento de 44 mandados de prisão em Fortaleza e Região Metropolitana. Os suspeitos são apontados como participantes de, pelo menos, três organizações criminosas atuantes no tráfico de drogas — homicídios e roubos também eram realizados pelos grupos. Ainda foram realizadas apreensões de armas de fogo e bloqueio de bens vinculados aos detidos.

Para a realização da operação, foram destacadas mais de 65 equipes ligadas à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco) — o contingente contou com o apoio de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). As investigações em direção aos suspeitos foram iniciadas há cerca de dois anos. Dos 44 alvos, 18 já se encontravam presos — os outros 26 foram capturados na esteira da ofensiva.

Em comunicado, o delegado titular da Draco, Alisson Gomes, aponta que o foco da operação é corroer a atuação de diferentes grupos criminosos diluídos no território cearense. O objetivo é diminuir a incidência de crimes contra a vida.