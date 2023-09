Entenda operação da PF contra irmã de Juscelino Filho, ministro de Lula

A Polícia Federal (PF) realizou na manhã desta sexta-feira, uma operação para apurar supostos desvios de verbas federais e um dos alvos foi a prefeita Luanna Rezende, da cidade de Vitorino Freire, no Maranhão. Ela é irmã do ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

A PF apura fraudes em licitações, desvio de recursos e lavagem de dinheiro de emenda parlamentar na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Ao todo, a polícia cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em três cidades do Maranhão, incluindo a capital São Luís.

No mesmo dia, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso, autorizou o bloqueio de bens do ministro Juscelino, atendendo um pedido da PF. A solicitação era bloquear as contas de todos os investigados.