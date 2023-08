Espigões terão 40 novas operações, incluindo, museu; veja o que muda

Os espigões da Beira-Mar de Fortaleza foram oficialmente concedidos para iniciativa privada . Em solenidade realizada nesta terça-feira, 29, o prefeito José Sarto (PDT) assinou o contrato de concessão de 16 anos com o Consórcio Píer Beira-Mar, que venceu a concorrência pública. Dentre as novidades, está a construção de um museu.

"Na lei que aprovou a concessão é bem clara a proibição da cobrança de entrada. Então, vai ter atrações lá dentro sim que serão cobradas, mas para entrar no espigão, ter acesso, frequentar, vai ser livre, como é hoje", explica o secretário de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, Rodrigo Nogueira.

Confira fotos do projeto

Projeção de como ficará o espigão da Beira-Mar após a concessão Crédito: Divulgação/SDE Projeção de como ficará o espigão da Beira-Mar após a concessão Crédito: divulgação/SDE Projeção de como ficará o espigão da Beira-Mar após a concessão Crédito: Divulgação/SDE Projeção de como ficará o espigão da Beira-Mar após a concessão Crédito: Reprodução/SDE O consórcio gestor poderá criar espaços para bares, restaurantes e lojas Crédito: Divulgação/SDE

Espigões terão 40 operações entre lojas e atrações

O CEO do Beach Park, Murilo Pascoal, anunciou que a partir da gestão privada, os espigões da Praia de Iracema terão 40 operações, entre lojas e atrações.

Ele anunciou que no espigão do Náutico a principal atração para o início da operação privada será a instalação de um museu, o Submerso, com a temática de mares e oceanos. Vai ter ainda uma estrutura especial para nadadores e pescadores.

"A atração principal será um museu do fundo do mar, com peças do fundo do mar e contando histórias do fundo do mar."



Murilo destacou que é uma grande responsabilidade assumir a gestão do equipamento. "A Beira-Mar sempre foi o coração da cidade, muito querida por todos. E depois da qualificação, da reforma, ficou ainda melhor. E a gente achou que esta seria uma grande oportunidade de contribuir para deixá-la ainda mais interessante, tanto para os residentes como para o turista que visita Fortaleza", afirmou.