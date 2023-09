Nova linha de ônibus vai ligar Messejana ao Papicu durante a manhã

Segundo a Etufor, a criação da nova via tem como propósito atender a pedido de usuários do transporte coletivo na capital cearense

A linha de ônibus 1815, que vai ligar o terminal de Messejana ao do Papicu, será inaugurada na próxima segunda-feira, 4, afirmou a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). A estimativa é a de que os passageiros demorem cerca de 30 minutos para realizarem o trajeto.

Ainda de acordo com a Etufor, a implementação da nova linha tem como objetivo atender à demanda de usuários que usam o transporte coletivo entre 5h30min e 7 horas, com direção ao Terminal do Papicu — a projeção ventilada pela entidade é a de que 40% dos passageiros precisam se deslocar da estação para outros destinos. Ao todo, dois veículos vão realizar quatro viagens cotidianamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em comunicado, o supervisor da Divisão de Operações da Etufor, Américo Pimentel, aponta que, caso necessário, a frota de ônibus posta à disposição poderá ser expandida. “A operação da nova linha será monitorada e, sendo constatada a necessidade, podemos ampliar o atendimento com mais veículos", afirma.