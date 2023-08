Turista é salvo de afogamento na Praia do Futuro em Fortaleza

O homem foi resgatado em uma área de risco, e mesmo com as orientações, desrespeitou as placas de sinalização de perigo e entrou no mar

Um turista do Rio de Janeiro, de 43 anos, foi salvo de um afogamento na Praia do Futuro, em Fortaleza. O homem, identificado como Adail José Nobre de Oliveira, foi salvo pela equipe de guarda-vidas, do Posto de Guarda-vidas 01, que ao ouvirem os gritos de socorro, imediatamente entraram no mar, o resgataram e o trouxeram para a faixa de areia.

O turista foi resgatado em uma área de risco, e mesmo com as orientações, desrespeitou as placas de sinalização de perigo e entrou no mar. Quando os agentes alcançaram o turista, ele apresentava grau 4 de afogamento - que se caracteriza pela presença de espuma na boca da vítima, dificuldade para respirar e falta de pulso radial.