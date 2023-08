Laudo da Pefoce deve apontar causa da morte de empresário chinês em Fortaleza

Conforme o relato de uma fonte ligada à Polícia Civil, o empresário teria passado mal após comer frutos do mar no Mercado dos Peixes. Ele foi encaminhado ao hospital Monte Klinikum, onde foi medicado e liberado. Depois disso, o turista foi encontrado morto.

Um empresário chinês foi encontrado morto nessa quarta-feira, 30, em um hotel na Beira-Mar, onde estava hospedado em Fortaleza. O caso é apurado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur). A Perícia Forense (Pefoce) deve determinar as causas da morte de Qitai Chen, de 35 anos.

Apesar do levantamento inicial, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) reiterou que as circunstâncias da morte estão sob investigação da Polícia Civil e somente após o laudo da Perícia será possível confirmar as causas do óbito.