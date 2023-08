Cliente é morto em barbearia no território de facção criminosa rival em Fortaleza

Dois homens foram presos suspeitos do crime motivado por disputa de fações criminosas

Crédito: Via WhatsApp O POVO

Fontes policiais informaram que ele estava dentro da barbearia como cliente e buscava atendimento. A vítima foi atingida com pelo menos sete tiros. Uma pistola foi usada na ação criminosa.

Um homem foi morto nessa quarta-feira, 30, em uma barbearia localizada em frente ao 33º Distrito Policial (DP), no bairro Goiabeiras, em Fortaleza. José Felipe Aprigio de Sousa teria sido executado porque o estabelecimento ficava em território de facção criminosa rival a de onde ele morava, conforme O POVO apurou.

O proprietário da barbearia, João Vitor Oliveira Braga, de 24 anos, e o primo dele, Gabriel de Lima Araújo, de 22 anos, foram presos suspeitos pelo crime. A captura aconteceu ainda na quarta-feira, 30.

De acordo com fonte ligada à segurança pública, o dono da barbearia teria comunicado ao primo que a vítima estava na barbearia. O primo dele, que usava tornozeleira eletrônica, teria chegado ao local de motocicleta e atirado no rapaz, conforme as investigações.

Rádios de comunicação, além da motocicleta, foram apreendidos na casa de Gabriel. O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta sobre o caso.